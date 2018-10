Dodelijk tot vijftig meter en spotgoedkoop: 'Granaat al te krijgen voor vijf euro'

Het lijkt een trend te worden in de stad. Een explosief voor of aan de deur van een pand. Maar de ene granaat, is de andere niet weet wapenexpert Ron Frickel die ons uitlegt welke granaten er de afgelopen dagen zijn gevonden in Amsterdam.

Drie granaten in 24 uur

In het afgelopen etmaal werden er, opnieuw, meerdere granaten op straat gevonden in Amsterdam. Op het Bijlmerplein, nabij het Vondelpark en bij een bedrijfspand in Zuidoost werden explosieven gevonden. Waar komen die granaten vandaan? En hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk? Hierover maakte AT5 in augustus onderstaande reportage.

Frickel is explosievenexpert bij REASeuro, een bedrijf dat veel met de politie samenwerkt. 'Er wordt gewoon een handgranaat neergelegd alsof het niks is. Waarbij mensen in de omgeving vreselijk ongerust worden. Terecht', aldus Frickel.

'Dodelijk tot vijftig meter'

Als expert volgt hij de situatie in Amsterdam op de voet. Hij heeft dan ook wel een idee welke granaten er de afgelopen dagen zijn gebruikt. Zo ging het bij patatzaak Vleminckx waarschijnlijk om een Russische handgranaat. 'Die is erg gevaarlijk. Deze handgranaat is tot vijftig meter dodelijk. Er komen wat grotere scherven vanaf die een snelheid krijgen van 1500 meter per seconde en 250 meter verder nog gevonden kunnen worden.'

Het explosief dat werd gevonden in de Jan Evertsenstraat lijkt uit Kroatië te komen. 'Die is van plastic. Daar zitten metalen kogeltjes ingebakken. Door die kogeltjes die alle kanten op vliegen is die tot op twintig meter dodelijk. Als je daar naast of in de omgeving staat, ga je het niet overleven.'

Frickel maakt zich ook grote zorgen over de prijs van handgranaten. 'Criminelen betaalden elkaar vroeger 250 gulden voor een granaat. Tegenwoordig is het vijf euro. Dat zijn de prijzen die op dit moment gehanteerd worden.' De politie laat in een reactie weten dezelfde trend te zien. Zij praten nog wel over een prijs van een paar tientjes voor een granaat.

Reeks incidenten

De vondst van het explosief bij Vleminckx woensdag was de laatste in een reeks soortgelijke incidenten in de afgelopen week. Het begon zondag met de beschieting van een interieurzaak aan de Johan Huizingalaan. Twee dagen later was het twee keer raak. Eerst werd er een handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat en daarna een explosief bij een schoonmaakbedrijf dat in de nacht ook was beschoten. Dit pand zit ook op Johan Huizingalaan, naast de interieurwinkel.

De daarop volgende nacht ging er een explosief af bij restaurant Marovaan. Ook dit restaurant zit op de Johan Huizingalaan. Incidenten met explosieven zijn overigens niet nieuw in de stad. Eerder dit jaar hing er al een handgranaat aan deur van een waterpijpshop in de Jan Evertsenstraat, ging er een explosief af bij een slijterij in Zuidoost, werd er een handgranaat gevonden bij een beschoten woning in Diemen en richtte een explosief veel schade aan in Slotermeer.

Uitgaansgelegenheden

Daarvóór leken uitgaansgelegenheden een gewild doelwit te zijn. Eerst was het raak bij café The City. Daarna werd er ook bij Club ABE een handgranaat gevonden. de club werd daarop ook gesloten. Loungebar Suzy Wong kreeg het het zwaarst voor de kiezen. Daar werd in januari en in maart een explosief gevonden. Beide keren moest ook Suzy Wong haar deuren tijdelijk sluiten.