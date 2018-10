Patiënt met blaaskanker naar huis: 'Hoe kun je dit iemand van 94 aandoen?'

Familieleden van patienten in het MC Slotervaart waren vandaag al bezig met spullen verhuizen.

AT5 sprak de dochter van een bejaarde vrouw. 'Ze is 94 en heeft blaaskanker. Ze moet morgen weg. Wij zijn de spullen aan het ophalen.'

De hoogbejaarde vrouw is volgens haar dochter 'helemaal in de war'. 'Hoe kun je iemand van 94 dit nog aandoen? De operatie gaat ook niet meer door. Ze moet naar haar eigen huis. Ze hebben de thuiszorg gebeld en het is afwachten wat daar gebeurd.'

De familie begrijpt er niks van. 'Ze moeten er een oplossing voor vinden. Dat het blijft bestaan. Dan kost het maar geld.