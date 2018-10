Vrijspraak voor belediging verkoper Mein Kampf: 'Uitspraak ondersteunt onze strijd'

Arthur Graaff is in hoger beroep vrijgesproken voor het beplakken van een galerij met discriminerende pamfletten. Graaff deed dit in 2015 om de verkoop van Mein Kampf te veroordelen.

Het gaat om de Totalitarian Art Gallery aan het Singel. Op de pamfletten stonden teksten als 'verboden voor Joden, negers en moslims'.

Het gerechtshof oordeelde vandaag dat de pamfletten geen beledigend karakter hebben, omdat zij zijn gedaan in het kader van het publieke debat over een zaak van algemeen belang. De posters vallen onder de vrijheid van meningsuiting.

Tegen relikwieën handel

De 70-jarige activist is heel blij met de uitspraak. Eerder werd hij veroordeeld voor driehonderd euro boete. In hoger beroep werd dat vierhonderd euro. Nu is hij vrijgesproken. 'Ik ben buitengewoon verheugd. Deze uitspraak ondersteunt onze strijd tegen de relikwieën handel van nazi-objecten.'

Lees ook: Nieuwe versie Mein Kampf geeft context aan denkbeelden Hitler

Ook advocaat Loonstein, de advocaat van Graaff, is tevreden met de uitspraak. 'Het mag niet zo zijn dat iemand die 'Mein Kampf' verkoopt vrijuit mag gaan en iemand die daarvoor protesteert zou moeten worden veroordeeld.'

Genoeg reden voor straf

De eigenaar van het Totalitarian Art Gallery, Michel van Eyck, is het niet eens met de uitspraak van de rechter. 'Er was genoeg reden om die man straf te geven, daar heeft de rechter anders over gesproken. Dat vind ik onterecht, maar ik laat het hierbij.'

Lees ook: Geen reclameposters voor Mein Kampf in de stad

Bestseller

Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler was zeventig jaar lang verboden, maar sinds 2017 mocht het weer worden verkocht. De Nederlandse vertaling van het boek bevat wetenschappelijke kanttekeningen, waarbij de nazipropaganda voorzien is van hedendaags commentaar. De Nederlandse versie was een regelrechte bestseller, in tien dagen werden er volgens het CPNB ruim veertigduizend exemplaren verkocht.