Ajax: 'Uitfans waren wat ons betreft zondag al welkom'

Ajax wil heel graag en zo snel mogelijk met alle partijen om tafel om te praten over de uitfans tijdens de Klassiekers. 'Hoe eerder de gesprekken worden opgestart, hoe beter', aldus woordvoerder Miel Brinkhuis. Wat Ajax betreft waren de Feyenoord-fans komende zondag al welkom in de Johan Cruijff Arena.

'Bij Feyenoord is het ook dit seizoen niet mogelijk de Klassiekers te spelen met uitfans erbij. Wat Ajax betreft was dit wel mogelijk. We vinden sowieso dat bij alle wedstrijden supporters van beide clubs aanwezig moeten zijn'. Hiermee reageert Ajax op het statement dat de Rotterdamse club vandaag op de website heeft geplaatst. Daarin staat dat wat Feyenoord betreft begin volgend jaar weer gesproken gaat worden over de 'uitfans-kwestie.'

Vuurwerk

Vorig jaar hadden alle partijen het voornemen om fans vanaf dit seizoen weer te verwelkomen na een verbod dat al 10 jaar duurt. Maar omdat Ajax-fans tijdens PSV-Ajax vuurwerk zouden hebben afgestoken in het stadion vond Feyenoord de tijd nog niet rijp.

Gezamenlijk plan

De supportersvereniging van Ajax (SVA) schrijft er ook over op ajaxlife.nl. Ook daar valt op te maken dat alle partijen voor dit seizoen gingen en dat ze ook al heel ver waren. 'Supporters van zowel Ajax als Feyenoord zijn bereid een gezamenlijk plan in te dienen en uitfans weer mogelijk te maken bij de Klassieker en dan ook direct voor meerdere jaren. Precies zoals Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam graag wil.'

'Uitfans leveren niets op'

Maar het was Feyenoord-directeur Jan de Jong die de boel tegen hield, en dan ging het niet om veiligheid, maar om geld schrijft de SVA. 'Zo'n beetje alle betrokken partijen zijn positief en willen zich samen sterk maken voor de Klassieker (...) maar volgens de kosten-batenanalyse van Feyenoord, en dan in het bijzonder van directeur Jan de Jong en zijn markertingdirecteur, leveren uitfans onvoldoende op.'

Zeer teleurstellend

Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax baalt van de houding van de Feyenoord-directie: 'Ook de KNVB was bereid om tijd en moeite te stoppen in dit project. Daarom stelt het ons zeer teleur dat juist de directie van Feyenoord besluit de stekker uit dit project te trekken. Een kosten/batenanalyse mag nooit een afweging zijn om te besluiten geen uitsupporters toe te laten.'