Patiënten MC Slotervaart in spanning: 'Je moet opnieuw beginnen'

Het is voor veel patiënten van het vandaag failliet verklaarde MC Slotervaart nog totaal onduidelijk waar ze nu naartoe moeten voor zorg.

Een van hen is Lisa Kouwenberg. Vijf jaar geleden bleek dat ze de ziekte van Crohn heeft en sindsdien wordt ze behandeld in het MC Slotervaart.

'Door de ziekte heb ik ook veel andere problemen gekregen', vertelt Lisa. 'Er zijn allemaal verschillende afdelingen waar ik terechtkom. Ik noem het MC Slotervaart altijd mijn tweede huis. Dat klinkt heel stom, maar zo is het wel eigenlijk.'

Lisa heeft nog niet van het ziekenhuis gehoord wat er door het faillissement voor haar verandert. 'Dat maakt het wel spannend, onzeker. Zeker omdat ik nu ook nog best wel ziek ben. Als patiënt heb ik nu zoiets van, waar ben ik nu aan toe? Je moet ergens opnieuw beginnen.'

Al het medisch personeel is ontslagen. Lisa hoopt dat haar vaste arts een baan in een ander ziekenhuis krijgt. 'Het voelt zo vertrouwd dat ik het er echt wel voor over heb om met haar mee te gaan als zij ergens anders aan de slag kan gaan. Maar dan moet daar wel plek zijn, dat weet ik niet.'

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zei erop te vertrouwen dat alle patiënten in andere ziekenhuizen terecht kunnen. Lisa vraagt zich af of dat zo is. 'Het is een groot ziekenhuis en er zijn heel veel patiënten. Het zijn mooie beloftes, maar of het werkelijkheid kan worden moeten ze bewijzen.'