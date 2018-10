Medewerkers UvA niet blij met 'rechtse' gastspreker Jordan Peterson

Een kleine honderd medewerkers en enkele studentengroepen van de UvA zijn niet erg enthousiast over de komst van de nieuw-rechtse, hoogleraar Jordan Peterson. De Canadees is op 31 oktober gastspreker in Room for Discussion. De groep is een petitie gestart om de opzet van de discussie-avond te veranderen.

Medewerkers en studentengroepen van de UvA zijn bang dat Peterson te veel ruimte krijgt om zijn 'rechtse opvattingen' te delen. In een open brief, een initiatief van het platform Bezorgde Amsterdammers, leggen de betrokken partijen uit dat Peterson het podium krijgt 'vanwege zijn populariteit en zijn omstreden uitingen'. Het gaat niet om zijn deskundigheid vinden de betogers: 'Het is entertainment dat naadloos past in een hedendaagse, internationale dynamiek waarin wetenschap en deskundigheid worden gerelativeerd als ‘slechts een mening,’ staat in de brief.

Andere invulling

De ondertekenaars van de brief willen graag een tweede gastspreker zien, die tegengas kan geven aan uitspraken van de rechtse hoogleraar. 'Aangezien Peterson meermaals heeft aangegeven het debat niet te schuwen, nemen wij aan dat hiervoor ruimte gemaakt kan worden,' valt er in de brief te lezen. De afzenders laten weten mee te willen zoeken naar de andere spreker.

Bekend door internet

De rechtse hoogleraar is omstreden vanwege zijn opvattingen tegen politieke correctheid, doorgeslagen feminisme en zijn verzet tegen wittemannen-beschuldigingen. De Canadese hoogleraar deelt deze rechtse uitlatingen via Youtube-video's, waar hij op zijn kanaal wereldwijd anderhalf miljoen abonnees heeft. Een van zijn video's is een uitleg over waarom hij discriminatie op grond van genderidentiteit ziet als inperking op zijn vrijheid van meningsuiting.

Ook publiceerde hij in afgelopen januari een boek: 12 regels voor het leven. In dezelfde maand kwam hij op de nieuwrechtse conferentie 'De Nederlandse Leeuw' in Rijswijk. Peterson is populair onder leden van Forum van Democratie.

De gehele brief is te lezen op Folia.