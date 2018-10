Plofkraak trilt na in Noord: 'Oh mijn god, we gaan naar beneden'

Bij winkelcentrum Molenwijk is woensdagnacht een pinautomaat opgeblazen. Meerdere buurtbewoners schrokken wakker van de harde knal. 'Het leek wel echt een bom, echt niet normaal', zegt een omwonende.

Rond 3:45 uur werd de pinautomaat van winkelcentrum Molenwijk opgeblazen. Volgens omwonenden was de knal enorm. 'Dat was niet normaal, het was echt een hele zware bom.' Ook de rook die van de explosie afkwam was goed te zien. 'Het was gelijk helemaal wit van de rook', aldus een geschrokken bewoner.

De plundering was zonder succes, want de daders vluchtten zonder buit. 'Waanzin', noemt een van de Noorderlingen de situatie. 'Het zijn gewoon domme jongens denk ik.'

Oliebollenkraam tweemaal getroffen in twee dagen

Naast de pinautomaat werd ook een oliebollenkraam geraakt door de explosieven. Voor de oliebollenbakker is de schade aan zijn kraam extra pijnlijk, want de nacht ervoor was er ook al bij hem ingebroken. De ondernemer heeft dus twee dagen op rij zijn kraam moeten repareren. Hij is niet te spreken over de beveiliging rondom het winkelcentrum. 'De beveiliging is hier wat camera's betreft drie keer niks.'

Daders nog zoek

De politie is nog op zoek naar de twee daders, die op een scooter gevlucht zijn richting de Appelweg. Eén van de twee droeg geen helm op, de politie hoopt dat getuigen zich melden.