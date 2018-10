Viktor & Rolf benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Modeontwerpers Viktor & Rolf zijn vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij kregen deze onderscheiding van loco-burgemeester Touria Meliani.

De onderscheiding werd uitgereikt op een bijeenkomst speciaal voor het jubileum van het modemerk. Ze bestaan dit jaar namelijk al 25 jaar. Het duo wordt zowel nationaal als internationaal beschouwd als twee van de meest succesvolle en toonaangevende Nederlandse ontwerpers. Het hoofdkantoor van de internationale modeontwerpers is gevestigd aan de Danzigerkade in de Houthavens.

Niet alleen een kledingmerk

Viktor Horsting en Rolf Snoeren leerden elkaar kennen op de kunstacademie in Arnhem en studeerde daar in 1992 af. Een jaar later begonnen zij hun kledinglijn, maar in 1997 braken de heren echt internationaal door. Ze wonnen talentenjacht na talentenjacht en nu 25 jaar later, is Viktor & Rolf niet alleen een kledingmerk, maar hebben ze ook hun eigen parfums en ondersteunen de volgende generatie creatief talent.

'Bijzondere kijk op design'

En dat is ook gelijk waar de gemeente Amsterdam de twee heren om bewonderen. Ze geven masterclasses en jureren talenten, maar dat is niet het enige waar het duo de lintjes voor kregen. 'Hun bijzondere kijk op design heeft ervoor gezorgd dat hun werken verzamelobjecten zijn geworden', aldus de gemeente.