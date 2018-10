Flinke vertraging NS van en naar Schiphol door gewonde vrouw op spoor

Van en naar Schiphol rijden vanochtend veel minder treinen. In de spoortunnel werd een gewonde vrouw aangetroffen.

De gewonde vrouw werd gesignaleerd waarna aankomende treinen vaart verminderden. Het slachtoffer is toen aangetroffen door een machinist die zijn trein stopte en de gewonde vrouw meenam. Ze is toen meegenomen naar het perron van NS-station Schiphol, waarna ze door hulpdiensten is opgevangen. Dit meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan AT5.

Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. Ze is naar een ziekenhuis overgebracht. Het is ook niet te zeggen of de vrouw eerder door een trein is aangereden of dat haar verwondingen ergens anders van zijn.

Treinreizigers moesten rekening houden met een flinke vertraging. Rond 11.00 uur is het treinverkeer rondom de luchthaven weer opgestart.

