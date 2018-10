Bezoekers in actie tegen dak boven Flevoparkbad

Bezoekers en omwonenden van het Flevoparkbad zijn een actie begonnen om tegen te gaan dat een deel van het Flevoparkbad overdekt wordt.

'De gemeente wil een deel van de buitenbaden en ligweides van het populaire Flevoparkbad opofferen om een binnenbad bouwen. Wat blijft er dan nog over van het mooiste buitenbad van Amsterdam?' Zo begint de tekst van een petitie die online al bijna tweeduizend handtekeningen heeft opgeleverd. De petitie is opgezet door de Vrienden van het Flevoparkbad. Zij willen dat de buitenbaden en ligweides gewoon blijven bestaan.

Volgende week woensdag bespreekt de gemeenteraad het plan in de raadscommissie Zorg en Sport. Volgens de Sportraad Amsterdam is er in de stad een tekort aan zwembaden. Daarom heeft de gemeente beslist dat er meer overdekte zwembaden bij moeten, vooral in het oostelijk deel van de stad. Een concreet plan is dus het overkappen van het Flevoparkbad.

Volgens wethouder Sport Laurens Ivens is er in de stad een overcapaciteit aan buitenzwemwater. Dit is een gevolg van de 'trend' dat steeds meer Amsterdammers gaan zwemmen bij buitenstrandjes en andere recreatieve plekken, aldus de wethouder. Dus het idee is om die overcapaciteit van buitenzwemwater te verminderen door het Flevoparkbad (deels) van een dak te voorzien.

De Vrienden van het Flevoparkbad zien liever dat de gemeente in de nieuwe gedeeltes van IJburg of op Zeeburgereiland nieuwe overdekte zwembaden bouwt.