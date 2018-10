Liveblog: Alle patiënten weg uit MC Slotervaart; burgemeester bezoekt ziekenhuis

Na het faillissement van gisteren is vandaag de dag waarop het MC Slotervaart dat alle klinische patienten worden overgeplaatst. Zij moeten voor 15.00 uit het ziekenhuis zijn gehaald. De poliklinieken blijven nog enkele weken operationeel.

In het kort:



- MC Slotervaart is donderdagmiddag failliet verkaard

- Om 15.00 uur hebben alle patienten het ziekenhuis verlaten

- Burgemeester Halsema bezoekt het ziekenhuis vrijdagmiddag

