Eiting raakt geblesseerd in aanloop naar Klassieker

Carel Eiting moet de hoop zijn debuut in de Klassieker nog even in de ijskast zetten. De jonge middenvelder is geblesseerd geraakt aan zijn enkel en zit daardoor niet bij de wedstrijdselectie voor zondag.

Eiting speelde tot nu toe twintig keer in het eerste van Ajax, maar dus nog nooit tegen Feyenoord. De Klassieker staat zondag om 14.30 uur op het programma. Bij winst van de thuisploeg lopen zij verder uit op de concurrent uit Rotterdam, die zelf bij winst Ajax kan passeren op de ranglijst.