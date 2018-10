Vrouw (76) overleden na aanrijding met lijnbus Bos en Lommerweg

Een 76-jarige vrouw is gisteren om het leven gekomen bij een ongeluk op de Bos en Lommerweg. Dat gebeurde bij een aanrijding tussen de vrouw en een lijnbus.

Het ongeluk vond even na 10.00 uur plaats. De vrouw stak de tram-/busbaan bij het Bos en Lommerplein over en kwam daar in aanraking met de bus. Zij is vervolgens met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is later die dag overleden.

De politie zoekt nu mensen die het ongeluk of vanuit de bus of op straat hebben zien gebeuren. Zo hopen zij er achter te komen hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.