Gepingel wordt reiziger te veel: piano op Centraal Station omgekieperd

Een man heeft gisterochtend de piano in de centrale hal van het Centraal Station omgekieperd. Dit gebeurde toen een reiziger op de vleugel zat te spelen. Het muziekinstrument is zwaar beschadigd geraakt.

Het incident gebeurde rond 08.45 uur. Aanwezige controleurs op het station hielden de dader aan en droegen hem over aan de politie. Op een foto op het Instagram-account van de afdeling Veiligheid & Service is te zien dat de piano zwaar gehavend is als gevolg van de actie.

De man is gisteravond op vrije voeten gesteld. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechter. Een woordvoerder van de NS zegt dat de piano meteen is vervangen door een andere.