Dakdekker valt van steiger tijdens werk op Meeuwenlaan: 'Het was heel erg'

Bij een ongeval op de Meeuwenlaan in Noord is een man gewond geraakt. Hij is tijdens werkzaamheden van een steiger gevallen.

De man was als dakdekker aan het werk. Het ongeluk gebeurde toen hij dakpannen aan het verwijderen was. De eigenaar van een ijzerwinkel zag even later de hulpdiensten ter plaatse komen. 'Een paar brandweerauto's, twee ambulances en ik hoorde ook een traumahelikopter. Ze zijn ongeveer een kwartier bezig geweest.'



Hoe het kan dat hij is gevallen is nog niet bekend. De man is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onduidelijk hoe het met hem gaat, een vrouw zag vanuit de plaatselijke wasserette wel dat het slachtoffer er ernstig aan toe was. 'Volgens mij was het heel erg.'