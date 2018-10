Personeel MC Slotervaart luidt noodklok: 'Je moet in twee dagen tijd een heel patiëntenbestand wegboeken'

Artsen en verpleegkundigen van het MC Slotervaart maken zich ernstige zorgen over de zorg die momenteel wordt verleend. 'We hebben mensen op de wachtlijst staan volgende week voor injecties in hun oog. Als die hun medicijnen niet krijgen dan worden ze gewoon blind. Het is gewoon onzeker of dat wel of niet door kan gaan.'

'Je moet in twee dagen tijd een heel patiëntenbestand wegboeken. Waar? Dat is schrijnend. Ik voel me niet gesteund in hoe gaan we dit beter aanpakken. Het is onverantwoord. Dit is heel slechte zorg. Dit hadden ze anders moeten oplossen. Er had een plan klaar moeten liggen. Gewoon geen nieuwe patiënten meer en langzaam afbouwen. Het is nu een soort paniekvoetbal', zegt een doktersassistente.

De medewerkers spreken van chaotische taferelen. 'De telefoon staat roodgloeiend. Patiënten komen langs: huilen, "waar moet ik naartoe?", "Wat gaat er gebeuren met mijn dossier?", "Wordt dat vernietigd?", "Kan ik überhaupt nog komen over zoveel weken?" Wij hebben daar geen antwoord op.'

Geen tijd om emotioneel te verwerken

'In het hele gebouw is verslagenheid. Dit gaat ook voor het personeel zo ontiegelijk snel. In twee dagen tijd moet een gebouw ontruimd worden. Mensen krijgen de tijd niet om emotioneel dit te verwerken. De bedden staan op de gang. Dit is vreselijk.'



Vanochtend werd duidelijk dat de poliklinieken de komende weken open blijven. Wat er daarna gebeurt is niet duidelijk. 'Er wordt gesproken over patiënten die in bed liggen en het ziekenhuis moeten verlaten. Maar die twintigduizend mensen die bij de poli lopen waarvan de afspraken al gepland zijn. Waar gaan die naartoe? We krijgen geen goede instructies. We worden in het diepe gegooid.'

Volgens de doktersassistente kunnen de patiënten die bij een polikliniek lopen niet zomaar worden overgeplaatst. 'We kunnen ze ook niet zomaar ergens neerzetten. Mensen krijgen ook niet zomaar een afspraak in een ander ziekenhuis. Die kunnen niet bellen van, ik kan niet terecht in het Slotervaart dus kan ik bij jullie terecht. Er gaat een heel traject aan vooraf.'

'Waar is de burgemeester?'

Inmiddels zijn de doktersassistenten een mail aan het tikken aan burgemeester Halsema in de hoop dat zij iets kan betekenen. 'Ik vraag me ook af: waar is onze burgemeester nu? Dit is een Amsterdams ziekenhuis. Dit zijn Amsterdammers. We doen het voor de Amsterdammers. Waar is de burgemeester hierin? Ik snap dit echt niet. Heel gek.'