Gemeente sluit drugspand in Zuidoost

Op last van burgemeester Halsema is vandaag een woning aan de Grubbehoeve in Zuidoost voor drie maanden gesloten. In het pand werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Op 25 september trof de politie twee kilo harddrugs aan in de woning, waaronder 330 gram cocaïne. De politie vermoedt dat het pand werd gebruikt om verboden middelen te versnijden, te wegen, te verpakken en vervolgens te verhandelen.

Omdat de aanwezige drugs in het pand gevaar op kan opleveren voor omwonenden, is het pand per direct voor drie maanden gesloten.