Witschge optimistisch over Klassieker: 'Geen makkie, maar hoop dat we ze slachten'

21 jaar geleden won Ajax de Klassieker in eigen huis met 4-0. Om de vernedering van Feyenoord compleet te maken hield Richard Witschge de bal al rennend een paar keer hoog.

De actie van de middenvelder is legendarisch. Toch adviseert Witschge, inmiddels lid van de trainersstaf, zijn spelers komende zondag vooral geen gekke dingen te doen.

'Ik raad het niet aan, maar je kan natuurlijk leuke dingen laten zien. In de eerste plaats moet je goed voetballen en je taken uitvoeren. Maar je kan daar omheen mooie dingen laten zien aan het publiek. Het is ook entertainment toch?'



Ajax steekt momenteel in bloedvorm, maar Witschge verwacht niettemin geen makkelijke wedstrijd. 'Het wordt geen makkie. Ze komen op volle oorlogssterkte en zullen proberen het ons moeilijk te maken, wellicht ook wat provoceren. Als het 1-0 wordt, en het is een mooie wedstrijd, is dat ook prima natuurlijk. Ze moeten hun eigen wedstrijd spelen, plezier hebben en ze slachten hoop ik.'



De wedstrijd tegen Feyenoord begint komende zondag om 14.30 uur.



