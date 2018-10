Halsema bezoekt failliet MC Slotervaart: 'Zorgverzekeraar moet aan de bak'

Burgemeester Halsema bracht vrijdagmiddag een bezoek aan het gisteren failliet verklaarde MC Slotervaart. Ze hoopt vooral op snelle duidelijkheid voor patiënten en werknemers.'

'De mensen zijn overdonderd en verdrietig', vat Halsema de stemming samen. 'Veel mensen zijn erg verdrietig. Tegelijkertijd spreek je ook mensen die zó betrokken zijn en zoveel hart voor de zaak hebben. Dat is ontroerend.'



Halsema hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt voor iedereen die nu nog in onzekerheid zit. 'De zorgverzekeraar moet aan de bak', stelt ze. De gemeente doet hierbij wat mogelijk is. 'Maar we staan met onze rug tegen de muur. We proberen met de ziekenhuizen en het UWV plekken te creëren waar mensen weer aan het werk kunnen en te ondersteunen. Dit is de verantwoordelijkheid van het Rijk en de zorgverzekeraars. Maar ja, het is wel óns ziekenhuis.'



