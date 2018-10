Geen tweede spreker in debat met Jordan Peterson

Er schuift geen tweede gast aan bij het debat met Jordan Peterson dat komende woensdag is georganiseerd door Room for Discussion. In plaats daarvan is er twintig minuten extra tijd ingelast waarin het publiek de hoogleraar vragen kan stellen.

Dat meldt Folia. Eerder deze week ontstond ophef over de komst van de Canadees omdat hij te veel ruimte zou krijgen om zijn 'rechtse opvattingen' te verkondigen. Medewerkers en studentengroepen van de Universiteit van Amsterdam wilde een tweede gastspreker bij het debat, die tegengas kan geven aan de uitspraken van Peterson.

Ontkenning van klimaatverandering

Volgens de organisatie van Room for Discussion was er geen tijd en ruimte meer om een andere gast te programmeren. 'We proberen te garanderen dat alle bezoekers de ruimte hebben om vragen te stellen of in discussie te gaan met Jordan Peterson.'

In een brief legde de betogers van het platform Bezorgde Amsterdammers uit dat Peterson 'vanwege zijn populariteit en zijn omstreden uitingen' het podium krijgt, en niet om zijn deskundigheid. 'Van samenzweringstheorieën over "postmoderne neomarxisten" die universiteiten "infiltreren" tot ontkenning van klimaatverandering; Peterson toont consequent aan geen flauw benul te hebben van kwesties die buiten zijn eigen vakgebied liggen.'