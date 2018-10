Droger vat vlam in wasserette Rivierenbuurt

In een wasserette in de Maasstraat heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. De brand ontstond volgens de brandweer in een droger.

De melding kwam bij de brandweer rond 19.30 uur binnen. Meerder wagens waren ter plaatse om de brand te blussen. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de droger in brand vloog is nog niet bekend. Hoe groot de schade aan het pand is, is ook nog niet duidelijk.