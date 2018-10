Milieuzone binnen de ring blijft van kracht voor dieselbussen

KNV Bus, vertegenwoordiger van touringcarbedrijven, heeft bij de rechter ongelijk gekregen over de milieuzone voor dieselbussen. Sinds begin dit jaar zijn de dieselbussen niet meer welkom binnen de ring. KNV Bus vocht het verkeersbesluit van de gemeente aan bij de rechter.

Volgens de belangenvertegenwoordiger van busbedrijven zijn de dieselbussen juist weinig vervuilend. Maar de rechter ging hier niet in mee.

Sinds 1 januari 2018 geldt de milieuzone voor autobussen en touringcars met een dieselmotor van 2004 en ouder. De maatregel houdt in dat dieselbussen en -taxi's niet mogen rijden binnen de ring A10. Dit tot grote ergernis van touringcarbedrijven.

KNV Bus, vertegenwoordiger van busbedrijven, stelt dat dieselbussen niet veel effect hebben op de luchtkwaliteit in de stad. Ze vochten het verkeersbesluit aan bij de rechter, in de hoop toch de stad in te kunnen blijven rijden met oude dieselbussen.

De rechter wees het argument van KNV Bus af. Volgens de rechtbank is de uitstoot van dieselbussen groot in vergelijking met andere voertuigen. Daarbij is het verbod voor dieselbussen binnen de ring onderdeel van een groter pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook kan er een ontheffing verleend worden als je bus toch schoon genoeg is of als de ondernemer economisch afhankelijk is van het voertuig.