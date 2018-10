Scooter uitgebrand in West, schade aangrenzend winkelpand

Op de Louise de Colignystraat in West is in de nacht van vrijdag op zaterdag een scooter in vlammen opgegaan. Het winkelpand waar de scooter naast stond heeft door de brand schade opgelopen.

Een voorbijganger zag het brandende voertuig en belde de brandweer. Die kwam vervolgens ter plaatse om de brand te blussen.

In tegenstelling tot het aangrenzende winkelpand bleven de woningen op de plek van de brand schadevrij. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.