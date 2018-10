Nachtelijke vechtpartij in Centrum, slachtoffer naar ziekenhuis

Bij een nachtelijke vechtpartij in de Korte Leidsedwarsstraat is een persoon gewond geraakt. Hij moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.

De vechtpartij begon volgens getuigen rond 04.00 in Café Amsterdamned. Er zouden twee partijen bij betrokken zijn, die de vechtpartij op straat voortzetten.

De politie kwam ter plaatse, evenals ambulances en een medisch team. Er is een verdachte aangehouden, die zaterdag zal worden gehoord. De verdachte is een 25-jarige man uit Amsterdam, meldt de politie. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is onduidelijk.