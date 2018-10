Dansen op de snelweg? Of heb jij een beter plan? Amsterdam zoekt ideeën voor groot verjaardagsfeest

Amsterdam viert vandaag z'n 743e verjaardag. Een respectabele leeftijd, maar reden voor een groot feest is het nog niet. Over zeven jaar, als de stad 750 wordt, moet die knalfuif er wél komen. En daar zoekt de stad nog ideeën voor...

Niet dat er geen ideeën zijn. Een groep van zo'n tweehonderd Amsterdammers, die zich de club 750 noemt, komt nu al meerdere keren per jaar bij elkaar in Pakhuis de Zwijger. Een plan voor een megafeest op de snelweg, van de hand van ID&T-oprichter Duncan Stutterheim, is er al. Maar er is meer nodig vertelt planoloog Zef Hemel.



'We zoeken een groot feest waar de stad nog jaren plezier aan beleeft', stelt Hemel. En als je terugkijkt op het verleden snap je wat hij daar mee bedoelt. 'Toen we 700 werden, in 1975, hadden we de eerste editie van Kwaku, Sail en opende het Amsterdams Historish Museum.'



En Amsterdam zou Amsterdam niet zijn als Amsterdammers zélf niet met ideeën mochten komen. Een plan indienen doe je hier.