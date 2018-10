VVD wil I Amsterdam-letters alweer in regenboogkleuren

Als het aan de VVD ligt krijgen de I Amsterdam-letters op het Museumplein regenboogkleuren. De partij wil dat de letters behouden blijven.

De regenboogkleuren moeten symbool staan voor de tolerante stad. VVD-raadslid Eric van der Burg heeft een motie hiervoor ingediend, zo schrijft Het Parool. GroenLinks besloot eerder dat dat de iconische letters weg moeten. Ze zouden te veel staan voor individualisme en massa-toerisme.

Het is niet de eerste keer dat de VVD dit voorstel doet. In 2013 wilde de partij ook al dat de letters de regenboogkleuren zouden krijgen. Een werkgroep diverse seksualiteit van GroenLinks, RozeLinks, wilde de letters in 2015 ook al in regenboogkleur zien.

In 2016 kregen de I Amsterdam-letters daadwerkelijk de regenboogkleur. Het was toen vijftien jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in de stad werd voltrokken.