Ruim zestig bekeuringen bij nachtelijke controles Overtoom, studente wil 'in natura' betalen

Bij nachtelijke controles op de Overtoom zijn twaalf automobilisten en 49 fietsers beboet. De politie kon daarbij rekenen op enkele bijzondere reacties.

Dat tweet één van de controlerende agenten. Automobilisten werden gecontroleerd op rijden onder invloed, bij de fietsers ging het om fietsen zonder verlichting.

Het hoogst gemeten promillage was 1,5, wat bijna drie keer de toegestane hoeveelheid is. Het rijbewijs van deze bestuurder is ingenomen.

Betalen in natura

Niet alle fietsers waren het eens met hun bekeuring. Zo gaf een beboete fietser aan in hoger beroep te gaan omdat ze lampjes in haar zak had, tweet de agent. Ze zei dat ze rechten studeerde en zeker te weten een eventueel hoger beroep te winnen.

Een andere studente had geen geld om de bekeuring van 64 euro te betalen. Hierop bood ze volgens de agent aan om 'in natura' te betalen. Ze kreeg een waarschuwing voor de poging een ambtenaar in functie om te kopen.

Tijdens de nachtelijke #Alcoholcontrole op de #Overtoom in #Amsterdam werden 12 bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Hoogste uitslag was 655 UG/l.

