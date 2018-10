'Lefgozer' Richard Witschge is nu de verbinding tussen staf en spelersgroep

Hij was een middenvelder met lef, gif en bravoure. En precies dát probeert oud-speler Richard Witschge nu als assistent-trainer over te brengen op de spelersgroep van Ajax.

Een lefgozer, was de voetballer Witschge. Niet geheel ontoevallig ook de titel van de autobiografie die onlangs van zijn hand verscheen. Spelers met die karaktertrek ziet Witschge ook in het huidige Ajax rondlopen. 'Neem Hakim Ziyech bijvoorbeeld, of Frenkie de Jong, Die durven risico's te nemen in hun spel. Het is een mooi voetballend team.'

Sinds januari maakt Witschge deel uit van de technische staf van Erik ten Hag. 'Dat bevalt me heel goed moet ik zeggen.' Zijn rol wijkt af van die van een 'gewone' assistent. 'Ik val een beetje tussen de trainer, staf en spelers in. Ik dart wat met ze, af en toe een kaartje en dan voel ik de sfeer in de groep. Dan voel je aan wat er leeft en dat breng je dan terug naar de trainers, en andersom. Af en toe is het ook gewoon gezelligheid.'



Een rol als hoofdtrainer ziet Witschge vooralsnog niet voor zich. 'Nee, ik vind zo'n bijrol goed. We vullen elkaar goed aan en ik ben zeer blij met deze job.'