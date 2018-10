Broers krijgen twaalf maanden celstraf professioneel uitgevoerde diefstallen bouwmarkten

Twee broers krijgen twaalf maanden gevangenisstraf voor een groot aantal diefstallen bij bouwmarkten in Amsterdam en Amstelveen in de winter van 2016/2017.

Het duo (42 en 33 jaar) ging hierbij op zeer slinkse wijze te werk. Ze reden in de auto van een ex-vriendin van één van de mannen naar een bouwmarkt, waar ze vervolgens los van elkaar naar binnen gingen. Nadat ze spullen hadden uitgezocht, met name gereedschap, bracht de 33-jarige broer deze via de leveranciersuitgang naar buiten.



Hier wachtte de andere broer hem op en samen laadden ze de spullen in de auto. Vervolgens verkochten zij deze aan een tweedehandswinkel, waardoor zij zich ook schuldig hebben gemaakt aan witwassen.