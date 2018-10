Motorrijder omgekomen bij ongeluk op A4

Een motorrijder is vanochtend of vannacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de A4, ter hoogte van knooppunt De Nieuwe Meer.

De politie ontving rond 08.40 uur een melding dat er een beschadigde motor op de weg lag. Toen agenten ter plaatse kwamen, ontdekten zij dat de bestuurder in de berm lag. De motorrijder was toen al overleden.



Aangezien de motor op dat moment niet meer warm was, vermoedt de politie dat het ongeluk al enige tijd voor de melding heeft plaatsgevonden.



De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval en vraagt iedereen met informatie 0900-8844 te bellen.