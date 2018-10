Temperatuur duikt komende dagen flink omlaag

Na een zomer die maar niet leek te eindigen moet Amsterdam zich de komende dagen schrap zetten voor behoorlijk fris herfstweer.

De minimumtemperatuur zakt vannacht richting het vriespunt en de maximumtemperatuur komt morgen en de eerste dagen van de nieuwe week niet boven de tien graden uit. Maandag wordt het, met een graad of zes, de koudste dag van de week. 'Dat zijn temperaturen die we normaal in de nachten hebben in deze tijd van het jaar', schrijft Buienradar.

De lage temperaturen hebben we te danken aan koude lucht uit Scandinavië en het Noordpoolgebied. Omdat die koude lucht over de, relatief warme, Noordzee blaast ontstaan er ook nog eens veel wolken en kunnen er soms pittige buien vallen.



Halverwege de week draait de wind weer naar het Zuiden en komt de temperatuur overdag uit op een graad of dertien.