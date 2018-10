Twee gewonden bij botsing tussen taxi en personenauto Bos en Lommerweg

Een taxi en een personenauto zijn zaterdagmiddag op de Bos en Lommerweg in West in botsing gekomen.

Beide bestuurders raakten hierbij gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. De taxi verloor bij de botsing veel brandstof, waardoor ook de brandweer ter plaatse kwam.



De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bus 21 heeft in verband met de aanrijding enige tijd een andere route gereden.