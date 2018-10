Dagen durende lekkage Hoofdweg: 'Het stroomt via de elektrakabels naar beneden'

Nadia Tsouli en haar gezin wonen in een bovenwoning op de Hoofdweg in West en hebben al dagen last van een ernstige lekkage.

Het lek is waarschijnlijk ontstaan bij werkzaamheden aan het dak die plaatsvonden voordat de problemen begonnen. De reden dat de lekkage nog niet is opgelost, is dat volgens de woningbouwvereniging niemand weet waar het doorgangsluik zit. Bouwvakkers zouden hierdoor het dak niet op kunnen.



Onveilig

Een groot deel van de spullen van het gezin is nat geworden en de huistelefoon is zelfs al gesneuveld. Vervelend, vindt Tsouli, maar vooral het onveilige gevoel dat ze heeft eist zijn tol: 'Ik slaap gewoon niet, het is onveilig. Ik ben hartstikke bang. Je weet nooit wat er kan gebeuren, elektra en water gaan gewoon niet samen.'

Tentje

Dat de woningbouwvereniging de verantwoordelijkheid voor het vinden van het luik bij Tsouli legt, vindt zij moeilijk te bevatten: 'Ze weten donders goed dat ze gewoon iemand het dak op moeten sturen en niet aan mij moeten vragen waar het luik is en waar ze het dak op moeten komen. Ik vind dat schandalig. Ik voel me enorm in de steek gelaten. Ik kan net zo goed buiten in een tentje gaan slapen, dan voel ik me veiliger dan hier binnen.'



Inmiddels is er een monteur langs geweest, maar het is nog niet gelukt om de lekkage te verhelpen.