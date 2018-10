Stembussen bijna gesloten; wat is de mooiste nieuwbouw van Amsterdam?

Wordt het de Van der Pekbuurt in Noord? Een project in Oost of gaat Nieuw-West toch met de prijs aan de haal? Amsterdammers kunnen nog tot en met maandag stemmen op de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018.

Tien projecten, die AT5 allemaal in beeld bracht, hebben het gered tot de laatste stemronde. De Augustanahof in West bijvoorbeeld, waar jong en oud samenwonen in een voormalig kerkgebouw. Of de Van der Pekbuurt in Noord, waar Ymere 172 woningen ingrijpend renoveerde. In Oost werd aan de Zaaiersweg een voormalig schoolgebouw, waar Johan Cruijff ooit nog opzat, omgebouwd tot acht woningen.



Verdient een van deze, of een van de zeven andere projecten, jouw stem? Breng die dan snel uit op de pagina van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Op 1 november wordt de winnaar bekend gemaakt op de locatie van het winnende project.