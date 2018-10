Amsterdammers jagen nu zelfs in Nijmegen op betaalbare koopwoning

Amsterdammers lijken steeds verder buiten de stad te zoeken naar een betaalbare koopwoning. Zelfs in Nijmegen is een opvallende stijging van Amsterdamse kopers waarneembaar.

In De Gelderlander stelt onderzoeker Rick van Zwet dat in 2016 één op de honderd huizenkopers in Nijmegen uit Amsterdam kwam. Een jaar later was dit één op de vijftig en ook dit jaar is dit het geval. In absolute aantallen valt het overigens wel mee. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden 31 huizen verkocht aan Amsterdamse bieders.



Nijmegenaren zélf zijn nog altijd goed voor zestig procent van alle aankopen in de stad. Maar Amsterdam heeft zich in de top 3 kopers van buitenaf genesteld, net na buurgemeenten Wijchen en Beuningen. 'Het is een olievlek', constateert makelaar Marcel Hermsen in de krant. 'Mensen die de Randstad te duur vinden komen hier wonen. De extra reistijd (per auto of trein ben je zo anderhalf uur onderweg red.) nemen ze voor lief.'



Goedkoper

De huizenprijzen stijgen flink in Nijmegen, waar een koopwoning nu gemiddeld 234.000 euro kost. Acht procent meer dan een jaar eerder. Cijfers die in schril contrast staan tot de situatie in Amsterdam. Hier stegen de koopprijzen dit jaar met een astronomische 20% naar gemiddeld bijna vijf ton voor een woning.