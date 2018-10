Monument voor Nouri onthuld op 'zijn' plein in Nieuw-West: 'Iedereen komt hier samen'

Met een ceremonie werd zaterdagavond een kunstwerk voor Abdelhak Nouri onthuld op het Nigel de Jong plein in Nieuw-West.

Het plein, in de buurt door iedereen al het Nouriplein genoemd, wordt binnenkort officieel omgedoopt. Ook krijgt het plein een ingrijpende opknapbeurt en wordt het flink verbeterd.

Maar eerst dus het kunstwerk. 'Er zijn weer veel mensen bij elkaar hier, dat is wat Abdelhak ook altijd uitstraalt', vertelt een vriend van de Ajacied over de onthulling. 'Er zijn mensen uit Zuid, Zuidoost, overal vandaan', merken twee jonge aanwezigen op.



Hoe het pleintje er in de toekomst precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Maar ideeën zijn er genoeg. Kunstgras bijvoorbeeld, hogere hekken of bankjes. Maar één ding moet in ieder geval blijven. 'Het getal 34 moet in de middencirkel blijven staan.'