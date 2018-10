Reizigers boos over grote drukte bij paspoortcontrole op Schiphol

Chaotische taferelen vanochtend vroeg bij de paspoortcontrole op Schiphol. Honderden net gearriveerde reizigers kwamen voor de controle vast te staan, naar verluidt omdat de marechaussee maar twee mensen had ingezet om de paspoorten te controleren.

Vanaf 05.00 uur hoopte een mensenmassa zich op voor de controle. Op Twitter doen boze reizigers hun beklag over de gang van zaken. Volgens een van hen bedroeg de wachttijd bijna een uur. Andere reizigers zeggen een half uur voor een gesloten deur richting de bagagehal te hebben gestaan.

Een woordvoerder van de marechausse ontkent dat er sprake was van chaos. 'Het was bij aankomsthal 2 vanochtend even heel druk. Er kwamen daar meerdere vluchten tegelijk aan. We hebben daarop direct meer personeel ingezet.'

@Marechaussee @Schiphol Even heel druk?? Kwamen daar als 1e vlucht om 5.15u aan, de deuren waren gesloten, geen info over hoe lang en toen om 6u er ca. 500 mensen stonden mochten de EU-passagiers door en zaten er 2!!!!!! mannen van de marechaussee. Houd geen mensen voor de gek! pic.twitter.com/sWYagAe91G — Mr & Mrs C (@MrMrsC7) October 28, 2018

Weer grote chaos bij de @Marechaussee op @Schiphol om 6:00 uur ‘s morgens, en dat is niet omdat er veel passagiers zijn. pic.twitter.com/xzRG0MV4cf — Martijn van Dalen (@MGvanDalen) October 28, 2018

Wat dacht je van een uur? Na een reis van 24 uur is dat net even niet te doen. — Mr & Mrs C (@MrMrsC7) October 28, 2018

Dank voor je bericht. Meer dan 45min. Vooral crowd control en bezetting marrechaussee waren aandachtspunten vanmorgen. Het is normaliter altijd zo overzichtelijk en prettig thuiskomen. Vanmorgen helaas niet — Floortje Ferweda (@FloortjeFM) October 28, 2018

Vroege aankomst op @Schiphol. Marechaussee kan mensenmassa totaal niet aan. Chaos. — Paul Brill (@Ediwriter) October 28, 2018

@Schiphol wat is er aan de hand. Staan al@geruime tijd voor een dichte deur richting bagage hall. — Luc Schuur (@Lucschuur) October 28, 2018