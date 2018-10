Een zingende schilder en een verpletterde Volvo: De Straten kijkt binnen in Hotel Pulitzer

Vijfentwintig panden, verdeeld over twee grachten en één straat. Hotel Pulitzer is een imposante verschijning in de Amsterdamse binnenstad. Tal van wereldsterren sliepen er, maar toch zullen lang niet alle Amsterdammers hier ooit binnen zijn geweest. Terwijl de koffie toch prima te betalen is...

Voor wie zich in het verleden heeft laten afschrikken door het vijf sterren-imago van het hotel: niet getreurd. AT5's De Straten van Amsterdam kreeg onlangs een uitgebreide rondleiding en verdiepte zich in de historie van het hotel.

In deel één van de speciale dubbelaflevering varen we mee met de hotelboot, nodigt directeur Alex van Gastel Amsterdammers van harte uit eens binnen te stappen ('de koffie heeft een normale prijs!'), vertelt hij hoe een verpletterde Volvo ooit bijdroeg aan het eerste Prinsengrachtconcert en laat Robin van Kooten, die 41 jaar in het hotel werkte, ons de benedenverdieping zien.

We vervolgen onze weg door de cocktailbar en lopen daar prompt Pasaremo, de zingende huisschilder van het Pulitzer tegen het lijf. Na een muzikaal intermezzo spieken we binnen in één van de suites (spoiler alert, die is iets duurder dan een kopje koffie) en krijgt Cecile ein-de-lijk een paar namen van beroemde hotelgasten te horen. We eindigen de rondleiding zoals we die begonnen. Met een prachtig uitzicht op de Westertoren!















