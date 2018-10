'Woningen Jan van Zutphenstraat voortdurend verhuurd aan criminelen'

Twee appartementencomplexen in de Jan van Zutphenstraat in Osdorp worden om de haverklap bewoond door internationale criminelen. Vorige week nog trof de recherche daar bij een inval een 49-jarige Britse crimineel aan met drugs, vijftien vuurwapens en munitie.

In de twee appartementencomplexen, die in handen zijn van particulieren en kleinere beleggers, treft de recherche met grote regelmaat Engelse, Colombiaanse, Albenese en Italiaanse criminelen aan. Eerder dit jaar werden daar al drie zware criminelen gearresteerd, schrijft Het Parool.

Twintig particuliere woningbemiddelaars in de stad zouden er geen probleem in zien aan malafide partijen te verhuren, zolang zij de huren maar betalen. Een aantal van die bemiddelaars bezitten ook appartementen in de Jan van Zutphenstraat.

Lees ook: Pistolen en drugs gevonden in woning in Osdorp

Een Nigeriaanse drugshandelaar met zakken vol xtc-pillen, twee Albanezen met een paar kilo cocaine en vier Colombianen met eveneens cocaine. Ze werden allemaal aangetroffen in de appartementen aan de Jan van Zutphenstraat. Ook was het daar waar in 2016 ruzie uitbrak, waarna Houssine M. zijn schoonzus in het trapportaal wurgde. Hij werd in maart veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Lees ook: Vrouw verhuurt woning in West aan criminelen

'Het beeld is steeds hetzelfde: buitenlandse beroepscriminelen wonen via malafide bemiddelaars anoniem in vooral die twee torens. De andere twee torens zijn in handen van een vastgoedbedrijf dat wel goed meewerkt bij het weren van criminelen', aldus Arno van Leeuwen van de recherche tegen de krant.