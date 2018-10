Ajax in Klassieker met 3-0 langs tien man Feyenoord

Ajax heeft de 185e Klassieker zondagmiddag met 3-0 gewonnen. Feyenoord moest al na vijf minuten verder met tien man na een overtreding met gestrekt been van rechtsback St. Juste op Tagliafico. Na een 2-0 ruststand eindigde het duel uiteindelijk in 3-0.

In een door afgestoken vuurwerk mistige Johan Cruijff Arena begon het duel tussen Ajax en Feyenoord fel. Bij Feyenoord uitte zich dat in enkele harde overtredingen. Al na twee minuten kreeg Jens Toornsta een gele kaart van scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op Frenkie de Jong. Diezelfde kleur kaart was er in de vijfde minuut aanvankelijk ook voor Jerry St. Juste, rechtsback bij de Rotterdammers. Hij ging met gestrekt been door op Nicolás Tagliafico. Na raadpleging van de VAR besloot Kuipers de kleur van de kaart te veranderen in rood.

Blunder

De snelste rode kaart ooit in een Klassieker was de voorbode van een eerste helft waarin Ajax de bovenliggende partij was. In de achtste minuut volgde het eerste gevaar. Een schot van Lasse Schöne ging via doelman Justin Bijlow net naast. Ajax, dat André Onana ondanks twijfels vooraf over zijn fitheid op doel had staan, bleef Feyenoord vervolgens onder druk houden, maar dat resulteerde nog niet in grote kansen.

In de 22e minuut sloeg Ajax alsnog toe. Frenkie de Jong vuurde een op het oog houdbaar schot af op het Feyenoord-doel, maar Bijlow ging enorm in de fout. De doelman liet de bal door zijn handen glippen en kon de bal net niet meer voor de lijn tegenhouden. Kasper Dolberg was nog in de buurt, maar hinderde de Feyenoord-doelman niet, aldus het oordeel van de arbitrage. De goal ging uiteindelijk de boeken in als een eigen goal van Bijlow.

Opnieuw raak

Na een fase waarin Feyenoord voor het eerst enkele keren in de buurt van het Ajax-doel kwam was het vijf minuten voor rust opnieuw raak. Hakim Ziyech kwam van rechts naar binnen en schoot de bal met links laag in de verre hoek, waarmee hij de ruststand bepaalde op 2-0.

Met David Neres in plaats van Schöne begon Ajax aan de tweede helft, terwijl bij de bezoekers Robin van Persie achterbleef in de kleedkamer. De eerste grote kans in de tweede helft was voor Donny van de Beek. De middenvelder schoof de bal tien minuten na rust net naast de Feyenoord-goal. In de 59e minuut leek Neres zijn invalbeurt te bekronen met de 3-0, maar hij werd terecht teruggefloten vanwege buitenspel.

Rake kopbal

Echt grote kansen bleven over en weer uit in het verloop van de tweede helft, tot tien minuten voor tijd. Na een een-tweetje tussen Neres en Ziyech gaf de Brazilaanse invaller de bal voor op Dusan Tadic. Met een rake kopbal zette de Serviër de 3-0 eindstand op het scorebord.

Door de overwinning komt Ajax op 25 punten uit tien duels en verkleint het de achterstand op koploper PSV tot vijf punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond met 1-2 van FC Groningen. Het gat met nummer drie Feyenoord is juist gegroeid naar vijf punten. Ook nummer vier Heracles staat op vijf punten achter Ajax.