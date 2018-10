Geluidshinder Schiphol anderhalf keer hoger dan eerder gerapporteerd

In 2016 hebben veel meer omwonenden van Schiphol ernstige geluidsoverlast van het vliegverkeer ervaren dan de luchthaven zelf gerapporteerd heeft.

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de 45 GGD’s rondom Schiphol, door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. In 2016 ervoeren volgens de GGD's 198.000 omwonenden ernstige geluidsoverlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Schiphol zelf kwam uit op 138.000 van gedupeerden.

Slaapverstoring

Ook was de ervaren slaapverstoring in datzelfde jaar in werkelijkheid naar schatting twee keer zo hoog als door Schiphol berekend: zo'n 40.000 in plaats van 19.500.

Volgens recent onderzoek van het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Instituut ligt het verschil tussen de theoretische berekening van Schiphol en het meten van de werkelijke geluidsbelasting tussen de 1 en 2 decibel.

'Schiphol moet krimpen'

'Voor Schiphol betekent 1 decibel 25 procent (125.000) extra vliegbewegingen. De luchthaven maakt daar gretig gebruik van', zegt directeur Sijas Akkerman van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. 'Als de overheid de werkelijk beleefde geluidshinder serieus zou nemen, dan zou Schiphol moeten krimpen, in plaats van groeien.'