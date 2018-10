Feestende fans: 'Al mogen er weer uitsupporters komen, dan durven die vast niet meer'

De fans waren vanzelfsprekend blij met de 3-0 overwinning in de Klassieker, die weinig moeite leek te kosten. 'Een beetje alsof je tegen Willem II speelt.'

Ondanks de blijdschap over de drie punten en de ruime overwinning waren de supporters zo vlak na het duel ook kritisch op hun club. 'Ze hebben het niet echt afgemaakt, dat is jammer. Ze speelden niet echt met veel passie', zegt een fan. Een ander heeft het over 'een matige wedstrijd.'

Na de nederlaag van Feyenoord in Amsterdam, iets wat de afgelopen jaren vaker voorkomt, heeft een andere fan dan ook een advies voor de rivaal: 'Ze moeten gewoon niet meer komen, de komende jaren. Ze hebben hier niets te zoeken. Ik hoorde dat er een kans is dat er volgend jaar weer uitpubliek bij is, maar ik denk dat er dan alsnog een halfvol uitvak zit, want die durven vast niet meer.'