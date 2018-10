Bewoners willen buurtwinkel in kiosk 's Gravesandeplein, stadsdeel wil slopen

Buurtbewoners van het 's Gravesandeplein in Oost snappen weinig van het besluit van het stadsdeel om de kiosk op het plein te slopen. Het gebouwtje wordt verwijderd, omdat deze al sinds maart 2017 leegstaat. Vanuit de buurt is nu alles op alles gezet om de kiosk nieuw leven in te blazen.

De kiosk op het plein was jarenlang de bloemenstal van de door de buurt zo geliefde Samera Sindaba. Toen zij anderhalf jaar geleden na een strijd tegen kanker overleed, kwam de kiosk leeg te staan. Dat is nog steeds zo.

Eeuwig zonde, zeggen Wouter en Gemma. 'Wij lopen heel vaak met onze hond Wally in het Oosterpark en door onze wandelingen zijn wij er achter gekomen dat we in de lente en de zomer echt iets miste waar we lekker eten, een ontbijtje, lunch konden afhalen om dit in het park op te eten. Dus dachten wij: laten wij iets beginnen hier.'

Buurtwinkel

Zo was het idee voor buurtwinkel Wally geboren. Wouter en Gemma zochten contact met de eigenaar van de kiosk: de gemeente. Maar die ziet niets meer in een nieuwe bestemming voor de kiosk. 'Ze hebben nu besloten om de kiosk af te breken omdat zij mogelijk in de toekomst iets gaan bouwen hier, maar wij vroegen toen: waarom? Er liggen nog geen plannen bij de gemeente om hier iets te bouwen.'

'Meer behoefte aan ruimte'

Stadsdeel Oost laat weten dat tot drie keer toe tevergeefs naar een nieuwe uitbater is gezocht. Vervolgens is besloten dat de buurt eigenlijk meer behoefte heeft aan ruimte en niet aan een nieuwe bloemenstal of een horecatentje. 'Daar snappen wij eigenlijk helemaal niets van. Wij zijn ook een petitie gestart en hebben allemaal mensen aan het plein gesproken en die zeggen: dit vinden wij echt een top idee, dit vinden wij leuk', zeggen Wouter en Gemma.

Besluit definitief

Het besluit om de kiosk te verwijderen is al definitief, maar volgens Wouter en Gemma hebben al 150 buurtbewoners positief gereageerd de plannen. En dus hebben zij de hoop op hun gedroomde buurtwinkel nog niet opgegeven. 'Nee wij gaan er echt alles aan doen om dit te realiseren omdat wij gewoon met heel veel liefde en passie hierachter staan. Ook de mensen uit de buurt vinden het een goed idee dus we gaan het er niet bij laten zitten met een nee van de gemeente.'