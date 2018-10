We Are Here-groep kraakt opnieuw pand in de stad

De groep ongedocumenteerden van We Are Here heeft vandaag opnieuw een pand gekraakt in de stad. Dit keer gaat het om een leegstaand pand aan de Huddestraat.

De groep die het pand kraakte in het centrum bestaat uit mannen en vrouwen. Aan de gevel van het pand is een groot spandoek opgehangen met de tekst. 'No one chooses to be a refugee.'

Of de eigenaar van het pand inmiddels op de hoogte is van de kraak, is zondagavond nog niet bekend. Eerder deze week werd bekend dat de vrouwelijke groep van We Are Here het gekraakte pand aan de Leidsegracht moest verlaten.

De We Are Here-groep is al meer dan zes jaar actief in de stad en kraakt in wisselende bezettingen panden om een dak boven het hoofd te hebben. De leden van de groep zijn ongedocumenteerd en zitten vaak al jarenlang in een asielprocedure in Nederland.