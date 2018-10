UvA-gastspreker Jordan Peterson reageert op kritiek: 'Tot in Amsterdam, lafaards'

Jordan Peterson heeft fel gereageerd op de brief van zo'n honderd medewerkers en enkele studentengroepen van de UvA. In die brief lieten ze weten niet blij te zijn met de komst van de rechtse wetenschapper naar Room for Discussion, aanstaande woensdag, vanwege zijn omstreden opvattingen.

Peterson bespreekt de brief uitgebreid op zijn website. Per passage zegt hij wat er in zijn ogen niet klopt of waarom de initiatiefnemers van de brief ernaast zouden zitten met wat ze hebben opgeschreven.

In vrij duidelijke bewoordingen laat hij verder weten ondanks de kritiek gewoon naar Amsterdam te komen. 'Jullie zouden zo'n afzegging claimen als een overwinning, terwijl het in feite een gevolg zou zijn van pure verveling (gemengd met flinke walging) ten opzichte van jullie gedrag.'

Peterson besluit zijn verhaal met een boodschap voor de indieners van de brief. 'Tot in Amsterdam', zegt hij, waarna hij ze uitmaakt voor onder meer 'lafaards' en 'totalitaire wannabees.'

In de brief vroegen de medewerkers en studentengroepen om een tweede gastspreker, om zo tegengas te kunnen bieden aan uitspraken van Peterson. De Canadees staat bekend om zijn omstreden opvattingen over onder meer politieke correctheid, immigratiebeleid en feminisme.

De organisatie van Room for Discussion liet vrijdag weten niet op het verzoek in te gaan. Wel is er twintig minuten extra tijd ingelast waarin het publiek de wetenschapper vragen kan stellen.