Black Achievement Month: 'Mensen denken soms dat ik de verdachte ben, tot ik mijn toga aantrek'

In het kader van de Black Achievement Month treden zwarte rolmodellen de hele maand oktober op de voorgrond. Dit omdat zij doorgaans in de mainstream media niet veel aandacht krijgen, maar dat wil niet zeggen dat ze er het hele jaar door niet zijn. De advocaten van het netwerk Black Female Attorneys slaan namelijk al jaren de handen ineen om een collectief te vormen, en ook om aan te tonen dat zwarte vrouwen succesvol kunnen zijn in de juridische wereld.

Als zwarte vrouwelijke advocaten zijn Dellali Segbedzi, Yoleiny Mateo Diaz en Marigelis Koek in de advocatuur, dat een witte mannenwereld is, in de minderheid. 'Alle bodes in de rechtbank kennen mij, ze weten dan dat ik ''die ene advocaat'' ben', vertelt strafrechtadvocaat Segbedzi. 'Verder zijn er ook wel eens misverstanden. Dan denkt iemand dat ik een verdachte ben, maar zodra ik mijn toga aan doe dan is dat idee weer weg. Ik kan er meestal wel om lachen, omdat het een reflectie en een vooroordeel is van hoe iemand denkt. En dan heb je het daar kort over.'

'Tante aan verblijfsvergunning geholpen'

Maar het hebben van een niet-Nederlandse achtergrond kan soms ook voordelen hebben in het advocatenwerk, zo ervaart vreemdelingenrecht-advocaat Yoleiny Mateo Diaz. 'Ik ben zelf ook uit de Dominicaanse Republiek gekomen, eerst met een verblijfsvergunning, later genaturaliseerd. Dat zorgt ook voor veel herkenningen met mijn cliënten. En ik heb na 25 jaar mijn tante aan een verblijfsvergunning geholpen. Dat was voor mij echt een doorbraak.'

Lees ook: Compilatie: Spectaculaire aftrap van Black Achievement Month

Het netwerk de Black Female Attorneys telt zo'n 22 zwarte vrouwelijke advocaten die elkaar voorzien van juridisch advies, een steun in de rug en verder alle andere voordelen van een professioneel netwerk. De vrouwen zijn nu zelf rolmodellen, terwijl zij die zelf vroeger niet echt voor het oprapen hadden.

'Zag mezelf niet terug'

'De advocaten die vroeger mijn rolmodellen waren, waren dan advocaten uit series zoals Ally McBeal en destijds nog Bram Moszkowicz', legt Segbedzi uit. 'Maar je ziet jezelf niet terug. Toen vond ik dat niet erg maar nu hoor ik soms studenten op de HvA, waar ik les geef, tegen mij zeggen ''als ik naar u kijk dan denk ik ik kan dat ook''. En dat vind ik heel belangrijk.'

Lees ook: 'Black Achievement Month gaat iedereen aan'

Ook familierechtadvocaat Marigelis Koek kent het ontbreken van rolmodellen in haar jongere jaren. 'Het was mooi geweest als er bij mij vroeger op de school oud-leerlingen kwamen praten over hun carrière. Want dat is wat ik nu wel eens doe op mijn oude school. Soms komen achteraf dan leerlingen naar me toe en dan willen ze meer over het werk weten, dan wisselen we wel eens gegevens uit. Zo creëer je een soort buddy-systeem, dat is wel goed denk ik.'

Zelfvertrouwen

Voor Segbedzi kan het hebben van een kleur van een potentieel rolmodel veel doen voor een jongere. 'Naast de herkenning, denk ik dat het grotendeels belangrijk is voor het zelfvertrouwen. Als je iemand ziet die op je lijkt, dan denk je ''als die persoon dit kan bereiken, dan maakt het blijkbaar niet uit waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet''.'