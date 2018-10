Tagliafico: 'Het is de Klassieker, dus ga je hard spelen'

Nicolas Tagliafico was na vijf minuten slachtoffer van een harde overtreding van Feyenoorder St. Juste. Het leverde St. Juste een rode kaart op waardoor Ajax bijna de hele wedstrijd tegen tien man speelde. 'Ze komen met een strijdplan en na zes minuten moeten ze alles omgooien. Dat is lastig.'

'Dat kan gebeuren in zo'n wedstrijd', reageert de Argentijn op de charge waardoor Feyenoord met tien man kwam te staan. 'Het is de Klassieker, dus ga je hard spelen. Hij pakte me hard aan en de scheidsrechter besloot hem weg te sturen. Vanaf dat moment werd de wedstrijd gunstiger voor ons. Feyenoord moest het achterin dichthouden, wij konden vol op de aanval spelen.'

'Nu ga ik rust nemen, want woensdag is er weer een wedstrijd', doelt Tagliafico op het bekerduel met Go Ahead Eagles. 'Veel tijd om te relaxen is er dus niet, want mijn lichaam moet herstellen. Maar eerst ga ik nagenieten.'