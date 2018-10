Tadic speelde bijna hele Klassieker met liesblessure

Dusan Tadic was zondagmiddag een van de doelpuntenmakers in de met 3-0 gewonnen Klassieker. Tadic blijft, ondanks de overwinning, kritisch. 'Als ploeg besloten we om het iets rustiger aan te doen. Dat kan natuurlijk niet.'

De overwinning werd behaald tegen een ploeg die bijna de hele wedstrijd met tien man speelde na een vroege rode kaart. 'Het was overduidelijk rood. Ook de gele kaarten waren terecht. Ze waren steeds te laat bij de bal. Ik vond ze te agressief.'

'Als je Feyenoord met 3-0 verslaat is dat een goed resultaat', toonde Tadic zich tevreden met de drie punten. Minpuntje was dat de Serviër niet helemaal fit van het veld stapte. 'Bij mijn eerste actie kreeg ik last van mijn lies. Vervolgens heb ik de hele wedstrijd met pijn in mijn lies gespeeld. Het doet best zeer, dus ik hoop dat het meevalt.'