Drie auto's uitgebrand in Geuzenveld

Drie auto's zijn vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand in de Adriaan Dorsmanstraat in Geuzenveld.

De brand brak rond 00.30 uur uit in een van de drie geparkeerde auto's. Het vuur sloeg daarna over op de twee andere wagens.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto's verloren gingen. De politie heeft de eigenaren van de auto's op de hoogte gebracht. Zij moeten zelf zorgen dat hun auto wordt weggehaald.

De oorzaak van de brand is niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.

