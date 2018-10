Fabrikant stint vraagt faillissement aan: 'Het is op'

Kinderopvangorganisaties kunnen definitief geen gebruik meer maken van de stint. De fabrikant vraagt vandaag faillissement aan.

Dat zegt de eigenaar in interviews met de Volkskrant en RTL Nieuws. 'We zijn een spookbedrijf geworden en er is geen redelijk perspectief meer. Het is op. Een mooi product is waardeloos schroot geworden.'

Lees ook: Minister verbant stint van openbare weg; drie Amsterdamse incidenten

Minister Cora van Nieuwenhuizen besloot begin deze maand al dat de elektrische bolderkarren voorlopig de weg niet op mogen. Onderzoek wees uit dat er 'potentiële veiligheidsrisico's' aan de voertuigen kleven. Dat onderzoek kwam er nadat in Oss vier kinderen om het leven kwamen bij een ongeluk met een stint.

Lees ook: Bso's hebben het moeilijk zonder stint, maar veiligheid staat voorop

In heel Nederland rijden er zo'n 3500 stints rond. PostNL gebruikte in de stad zo'n dertig stints voor het bezorgen van post.